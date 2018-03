¿Listos para la fiesta? Los Premios Oscar cumplen 90 años

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo se llevará a cabo la 90 ceremonia de los premios Oscar, en el Teatro Dolby de Los Angeles, donde cientos de miembros de producción trabajan en el interior del auditorio y las afueras del espacio para finalizar el montaje del escenario y la alfombra roja por la que desfilarán las estrellas invitadas.

De acuerdo con TNT, la Academia de Artes y Ciencias celebra haber creado el Oscar, uno de los premios más prestigiosos de la industria del cine. Con Hollywood a sus pies, la dorada estatuilla dominará el escenario el próximo domingo, 4 de marzo.

Antes de comenzar a disfrutar de la ceremonia, conoce nueve curiosidades de los Oscar en sus 90 años.

1.- La historia de estos 90 años de los Oscar comenzó en el hotel Hollywood Roosevelt el 16 de mayo de 1929. Allí se entregaron 15 premios para films producidos durante 1927 y 1928. Los asistentes ya sabían quiénes eran los ganadores pero eso cambió para los años siguientes. En 1953 la ceremonia comenzó a ser televisada.

2.- Walt Disney ostenta la mayor cantidad de premios Oscar. El creador de imperio de entretenimiento infantil recibió 22 galardones y fue nominado en 59 oportunidades. Además, aceptó 4 estatuillas honoríficas, entre ellas una por su película de 1939 "Snow White and the Seven Dwarfs". La academia le entregó un Oscar ¡junto a siete pequeñas estatuillas! Le sigue John Williams, compositor de la saga "Star Wars", con 51 nominaciones.

3.- Oscar hay uno solo… ¡o dos! En 1942 el compositor Oscar Hammerstein II recibió un premio con su nombre por la creación de una canción original para el film "State Fair". Luego volvió a obtenerlo en 1946. Al momento ¡es el único Oscar que ha recibido un Oscar!

4.- Once es el número favorito de las películas más ganadores de los Oscar. "Ben Hur" de 1959, "Titanic" de 1997 y "The Lord of the Rings: The Return of the King" de 2003 son las tres producciones que comparten el podio de los films con mayor cantidad de premios de la Academia en estos noventa años.

5.- La categoría de "Mejor Director" está dominada por los hombres. En la historia de los premios solo cuatro mujeres han sido nominadas, ellas fueron: la italiana Lina Wertmuller en 1977, la neozelandesa Jane Campion de 1994, la estadounidense Sofía Coppola en 2004 y Kathryn Bigelow en 2010. Bigelow fue la única que lo obtuvo. Greta Gerwig irá por el Oscar en esta entrega con su film "Lady Bird". ¡Arriba las chicas!

6.- Katharine Hepburn es la actriz con más premios Oscar en el rubro "Mejor Actriz" por "Morning Glory", "Guess Who's Coming to Dinner", "The Lion in Winter" y "On Golden Pond". A esta institución de Hollywood le sigue otra grande de la industria, Meryl Streep, con tres galardones, al igual que Ingrid Bergman. Jack Nicholson y Daniel Day Lewis tienen tres premios cada uno, y Day Lewis podría recibir el cuarto en esta entrega por su protagónico en "Phantom Thread".

7.- La categoría de "Mejor Película Extranjera" es una de las más interesantes. Entre los países más premiados están Italia, con 13 y le sigue Francia con 12. Argentina ha recibido dos galardones y este año Chile participa con "Una mujer fantástica".

8.- Denzel Washington obtuvo su octava consideración al Oscar por su papel en "Roman J. Israel, Esq"y reafirma su récord como el actor afroamericano que más nominaciones ha recibido en estos 90 años. En dos oportunidades se llevó la estatuilla a casa por "Glory" y "Training Day".

9.- Los presentadores son protagonistas de la entrega. El humor y el ritmo de la velada dependen mucho de su papel. Bob Hope lo hizo en 18 oportunidades. Otros grandes host fueron Will Rogers, Frank Capra, Jack Benny, Fred Astaire, Jack Lemmon y David Letterman. Jimmy Kimmel lo hará por segunda vez y será el responsable de soplar las velitas de estos noventa años.