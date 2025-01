Trump aprovecha tragedia aérea para criticar a Biden y Obama

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló sobre la trágica colisión entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar sobre el río Potomac.

Este incidente resultó en la devastadora pérdida de 64 vidas a bordo del vuelo 5342, que se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Nacional Reagan tras haber partido de Wichita, Kansas, así como la muerte de tres pilotos de helicópteros Black Hawk del Ejército.

Trump aprovechó la oportunidad para criticar las administraciones de Obama y Biden, alegando que habían debilitado los estándares de formación para los controladores de tráfico aéreo.

“Cambié los estándares de Obama de muy mediocres a lo mejor extraordinarios. Recuerden que solo las personas con la mayor aptitud, el mayor intelecto y las personas psicológicamente superiores podían calificar como controladores de tráfico aéreo”. “Y luego, cuando dejé el cargo y Biden asumió, él los cambió de nuevo a niveles más bajos que nunca antes. Yo puse la seguridad primero, Obama, Biden y los demócratas pusieron la política primero, y pusieron la política en un nivel que nadie ha visto porque este fue el nivel más bajo”.

En su intervención, señaló que estas administraciones demócratas habían priorizado la inclusión y la diversidad en los programas de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El mandatario republicano acusó a la FAA de poner primero la contratación de personas con discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales.

“La FAA -otra historia- determinó que la fuerza laboral era demasiado blanca. De hecho, emitieron una directiva que decía que querían personas competentes. Tienes que ser talentoso, naturalmente talentoso -genios- no puedes tener gente normal haciendo eso, no podrán hacerlo, pero restauraré la fe en los viajes aéreos estadounidenses”, manifestó.

Trump aprovechó su conferencia para enfatizar que la semana pasada firmó una orden ejecutiva, enfocada en restaurar ‘los más altos estándares de controladores de tráfico aéreo y otros’.

¿Quién tuvo la culpa del accidente del vuelo 5342?

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Trump informó que hasta el momento no saben ‘necesariamente’ si la culpa del accidente la tuvo el controlador aéreo. No obstante, sí echó la culpa a los tripulantes del helicóptero militar por no haber visto el avión.

Trump estuvo acompañado del secretario de Transporte, Sean Duffy, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el vicepresidente J.D. Vance. A pesar de su presencia, los tres se limitaron a emitir breves comentarios.

“Cuando no tienes los mejores estándares en a quién estás contratando, significa, por un lado, que no estás obteniendo a las mejores personas en el gobierno”, declaró Vance este jueves. “Pero, por otro lado, genera tensiones en las personas que ya están allí”.

