Fenómeno de La Niña “cumple” 3 años seguidos de permanecer activo

En la historia del fenómeno de La Niña, no se tenía registro de que éste permaneciera activo durante tres años consecutivos, lo cual resulta inaudito, pues desde 2020 sigue presente en la atmósfera, aseguró el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo.

Reconoció que este año, se esperaba que dicho fenómeno disminuyera y posteriormente desapareciera, lo cual no sucedió y, por el contrario, retomó fuerza y permanecerá durante la temporada de invierno e incluso, los primeros meses de 2023.

Preció que, con la presencia de la Niña, por lo general se espera una Temporada de Ciclones Tropicales muy fuerte, pero tampoco ha ocurrido, pues a la fecha solo se han registrado nueve formaciones, en comparación con los 19 que ya se habían registrado al mismo periodo del año pasado.

“Esto llama la atención porque nunca había pasado esto, aunque en los pronósticos del Atlántico, pues lógicamente no hubo los ciclones que se esperaban cuando hay el fenómeno de la Niña, que por lo general hay una gran cantidad de ciclones, aunque podemos pensar que ello se deba a la cantidad de aire seco que hay y sigue habiendo en la zona”, explicó.

El especialista, detalló que, no todo es malo con la presencia de la Niña, pues para la temporada de Frentes Fríos se prevé que este año no se tenga un “invierno con sabor a verano”, pues las masas de aire frío llegarán con lluvia y no secos, lo que ocasionará que se tengan temperaturas más bajas.

Este año, continuó, a pesar de que se tiene registro de menos ciclones, éstos ha sido de mayor intensidad como “Fiona” que destruyó Puerto Rico y una parte de República Dominicana y, “Ian” que afectó severamente a la parte oeste de Cuba y se espera que también sea una catástrofe al llegar a Florida, Estado Unidos.

“A la Niña la vamos a tener hasta diciembre, inclusive hasta los primeros meses del otro año, al menos el modelo de predicción que sacaron dice que el invierno va a ser, con el fenómeno de la Niña, en el hemisferio Norte, eso va a provocar que los frentes fríos vengan vigorosos y que llueva, al menos en la Península de Yucatán, contrario a lo que ocurre cuando está el Niño, que los frentes fríos son vigorosos pero secos”, aseveró.

Agregó que ya se acabó la temporada de ondas tropicales, a partir de ahora lo que se forme será en el Mar Caribe, en el Golfo de México y en el Atlántico, pegado a Estados Unidos. Se prevé que durante octubre haya mucha actividad ciclónica.