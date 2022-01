Lalo Santos, el veracruzano que ya conquistó Cuba; va por México

Con más de 10 años de trayectoria, el cantautor veracruzano Eduardo Santos llega a Cancún para conquistar corazones con su más reciente sencillo Agua de coco. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el artista que ha logrado consolidar su carrera en Cuba y su natal Veracruz, busca llevar su proyecto musical a lo largo y ancho de la república mexicana, empezó en Veracruz, Villahermosa, Campeche, Mérida y ahora se encuentra en Cancún en gira promocional.

“Desde muy pequeño me ha gustado la música, me he interesado mucho en las composiciones y he tenido la fortuna de que grandes cantantes y agrupaciones en Cuba canten mis canciones, porque allá he desarrollado mi trayectoria, pero ahora quiero que mi música trascienda en mi México lindo y querido, empecé en Veracruz y pasé por Villahermosa, Campeche, Mérida y estaré cerrando mi gira por el sureste en Cancún para continuar en Ciudad de México”, refirió Eduardo Santos, quien promociona su nuevo sencillo “Agua de Coco”, un tema bailable y divertido que promete al público hacerlos olvidar todos sus problemas por un momento.

Eduardo Santos ha colocado éxitos en su natal Veracruz y en Cuba, donde se ha presentado en grandes escenarios al lado de legendarias personalidades con las que ha hecho excelentes mancuernas, ha creado temas para su ciudad natal como “El Festival de la Salsa” y “El Carnaval ya empezó”. Entre sus producciones discográficas se encuentran “Por el gusto de cantar”, su primer disco y “Mis preferidas” con el que incursionó en el mercado cubano.

“Uno de mis máximos éxitos fue el disco “Paseando por la Habana” donde intervienen varios cantantes cubanos y que en su momento se estrenó en el Teatro Mella de la Ciudad de la Habana y que la disquera Egren aprovechó para celebrar sus 51 años de fundación, todo un orgullo de que un mexicano pusiera a bailar a los cubanos. En Cuba he sido presidente del concurso de música mexicana y me he dado cuenta que los cubanos escuchan a Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte y hasta hay grupos que los imitan, yo me divierto mucho y disfruto esta carrera, es para mí una alegría inmensa poder transmitir mis sentimientos a través de mis canciones a la gente que lo escucha”.

Un empresario dispuesto a cumplir sus sueños

Ingeniero Industrial de profesión y exitoso empresario, a Eduardo Santos lo ha apasionado la música desde siempre; sin embargo, ha puesto su completa dedicación en su faceta empresaria, pero ahora que sus hijas han tomado la batuta del negocio, el cantautor ha decidido vivir al máximo su sueño.

“Los tiempos de Dios son exactos, soy un empresario comprometido con mis negocios y muchas veces no me daba tiempo para dedicarme a esto de la música, ahora mis hijas crecieron, tienen la experiencia, los contactos, están más que metidas en el negocio y les dije –ahora se encargan ustedes que ahora yo me voy a cantar por todo el mundo-, creo que por eso esperé tanto para hacerlo y ahora puedo ser libre para hacer lo que me nace del corazón”, expresó decidido y contento de emprender el vuelo a la consolidación de sus sueños.

