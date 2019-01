Calman rumores sobre sede de la Sectur

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La instalación de la Secretaría de Turismo (Sectur) en Chetumal es un compromiso presidencial que tiene que cumplirse para reactivar la economía de la región, destacó Deborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo.

Ante los rumores de que la Sectur se trasladará a Cancún en vez de Chetumal, como lo anunció Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, consideró que es muy improbable que Miguel Torruco Márques, titular de esa dependencia, desdeñe una promesa presidencial que genera esperanza entre los empresarios como entre la población chetumaleña.

“El Presidente generó y alimentó una expectativa, que de no cumplirse provocará desánimo y consternación en el sur del Estado, dudo que una insensatez de ese tamaño vaya a cometerse por los propios funcionarios de su equipo”, dijo.

Hasta el momento ningún tipo de autoridad ha aclarado esa situación, por lo que solicitarán al cuerpo directivo de la Secretaría de Turismo federal, información sobre los avances y planes del traslado de la dependencia federal a Chetumal.

Contrario a la creencia general, el traslado del personal será paulatino, el propio titular de Turismo, Miguel Torruco, comentó que en una primera etapa, él se instalará con sus principales funcionarios.

Angulo Villanueva, indicó que la infraestructura y conectividad de Chetumal tiene que ser mejorada con o sin Sectur, pero para ello es evidentemente que la presencia de una dependencia federal de ese tipo acelerará el proceso de modernización de la capital del estado.

“La principal razón de la estrategia de la descentralización de las oficinas Federales, es invertir en infraestructura para desarrollar en todos los sentidos las ciudades en las que fueron proyectadas”, destacó.

Representantes de cámaras empresariales de Chetumal, estiman que la llegada de los trabajadores federales generaría una derrama económica mensual de hasta 15 millones de pesos, derivado de los gastos de comida, vivienda, esparcimiento, entre otros.

Torruco se reunirá con legisladores de Q. Roo

Respecto a estos rumores, a través de un comunicado el senador José Luis Pech Várguez, puntualizó que no hay hasta ahora ningún pronunciamiento del titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, que haga suponer que la dependencia no se instalará en Chetumal y precisó que en todo caso es una decisión del presidente Andres Manuel López Obrador y no del secretario, con quien, sin embargo dijo que se reunirá el próximo miércoles para exponerle por qué conviene cumplir la promesa del primer mandatario.

Mientras que, a través de su cuenta de Twitter Torruco Márques reafirmó el compromiso de que la Sectur se establezca en Chetumal.