'Sale a la luz' audio grabado por Luis Rey meses antes de morir

MÉXICO.- La periodista Claudia de Icaza reveló un audio que se le atribuye a Luisito Rey, el padre del Sol de México. Dicha grabación deja en evidencia que el cantante español nunca se arrepintió del trato que le dio a su hijo, informó en su portal Quién.

Tras el estreno de la serie de la vida de Luis Miguel ha resurgido las incógnitas y dado pie a nuevas versiones al respecto de la historia de vida del cantante. En medio del revuelo, no hay duda de que el personaje más polémico de la trama presentada por Netflix es Luis Rey, papá del cantante. Presentado como el villano de la historia, la relación del cantante español con su hijo y su esposa Marcela Basteri son los hilos conductores de la serie.

En medio de la controversia que ha generado Luis Rey y la influencia que tuvo en la vida personal y profesional de Luis Miguel, la periodista Claudia de Izaca ha revelado un audio que el español habría grabado dos meses antes de morir por una supuesta sobredosis de cocaína. En él, el español reflexiona sobre la creación musical.

“No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr… La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos en nuestras manos la credibilidad. Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Esos cuatro marineros, vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que hace posiblemente 500 años hizo algo similar, sin luz, por eso se confundieron los marineros pero llegaron a puerto”, se escucha en la grabación atribuida a Luis Rey.

Según aseguró la periodista -que publicó la grabación en su canal de YouTube- tras el distanciamiento de su hijo, Luis Rey planeaba volver a los escenarios y por ello había grabado el tema "No me arrepiento", que, según de Icaza, dejaría en evidencia que el intérprete no tenía remordimiento alguno por el trato que dio a su hijo.

Finalmente, la periodista habló sobre su intento por entregar el audio a Luis Miguel, mismo que se truncó porque que el intermediario, Alejandro Basteri, se negó a recibir el material argumentando que dudaba de su veracidad.