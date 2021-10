Horóscopo hoy: martes 19 de octubre de 2021

Cancún, Quintana Roo.- Descubre la suerte de tu horóscopo a través de los signos del zodiaco sobre el amor, dinero, trabajo y salud, para este martes 19 de octubre de 2021.

Horóscopo Aries

Usarás las palabras adecuadas para convencer a esa persona de apoyarte en ese emprendimiento que deseas desarrollar. Su respuesta será positiva y en poco tiempo todo lo concretarás.

Horóscopo Tauro

Una persona que se caracteriza por su inmadurez haría opiniones que podrían lastimarte o incomodarte. Si caes en la provocación surgirían altercados que sería mejor evitar, mantén distancia.

Horóscopo Géminis

Lograrás el triunfo luego de una etapa llena de conflictos y complicaciones. También llegará a tus manos la posibilidad de realizar algún viaje o mudanza. Organízate y todo saldrá bien.

Horóscopo Cáncer

El tiempo está pasando y no resuelves ese problema laboral. Esto se debe a tu necesidad de hacer las cosas por tu cuenta sin pedir favores o apoyo. Cambia de estrategia y busca asesoría, la necesitas.

Horóscopo Leo

Ese acuerdo que estás por cerrar es positivo, pero es posible que el factor económico no termine por convencerte y esto te haga paralizar la negociación final. No te detengas, sigue adelante.

Horóscopo Virgo

Sabes de los límites y condiciones bajo los que te encuentras, pero es posible que sigas descuidando tus labores y ahora las consecuencias serían perjudiciales. Esfuérzate y no te distraigas.

Horóscopo Libra

El destino dará un giro a favor de tu economía y de tu vida profesional. Queda atrás esa etapa de pérdidas y desempleo que te mantenía en una gran angustia. Llega una oferta laboral, aprovéchala.

Horóscopo Escorpio

Estás sanando esa herida emocional que te había afectado tanto. Ahora, vuelve una sensación de armonía y tranquilidad. No obstante, evitarás nuevos amores, pues es un tiempo de curar.

Horóscopo Sagitario

No estarías llegando a un acuerdo con esa persona con la que debes de cerrar un pacto económico. No te cierres en tus ideas, la obstinación podría hacer que tome distancia y no te conviene.

Horóscopo Capricornio

No te animes a vincularte en esa actividad que parece lucrativa sin cumplir con las condiciones que requiere. Estudia cada detalle y asesórate bien, solo así podrás tener éxito en la gestión.

Horóscopo Acuario

Un evento familiar te mantendrá distraído y alejado de otras actividades que tenías planificadas para el día. Necesitas de organización y trabajo en equipo para que todo salga como lo deseas.

Horóscopo Piscis

Estarás dividido entre las sugerencias de un compañero y la imposición de un superior que te presionaría a seguir sus pautas, que consideras equivocadas. Dialoga y llegarás a un buen acuerdo.

