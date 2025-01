Director de Emilia Pérez dice que el español es ‘para pobres’

Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, está nuevamente en la controversia tras declarar que para él, el idioma español es “para pobres”.

Durante una entrevista con el medio francés Konbini en agosto de 2024, el director expresó su percepción del español en términos poco sensibles:

declaración que se escucha en el minuto 3:37 de la entrevista.

Durante la misma entrevista con Konbini, Audiard explicó que realizar una película en español representó un desafío, pues no domina este idioma y aseguró que su relación con la lengua influyó en su proceso creativo.

mencionó.

Para él, la distancia con el idioma le permitió explorar nuevas formas de expresión sin la rigidez de los detalles lingüísticos que lo obsesionan cuando trabaja en su lengua natal.

El director también compartió que su aproximación al español se dio a través de la música, ya que Emilia Pérez es un musical. “Sumergirse en un idioma es sumergirse en la música”, explicó, y agregó que su experiencia con el español fue enriquecedora y que estaría abierto a realizar películas en otros idiomas, como el chino.

Más allá de la polémica en torno a sus declaraciones sobre el español, Audiard también se refirió a la problemática de los desaparecidos en México, tema que aborda en Emilia Pérez.